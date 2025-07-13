Самарские спасатели выезжали на 12 пожаров и 11 ДТП за прошедший день

В областном ГУ МЧС поделились сводкой ЧС и происшествий за истекшие сутки.
Самарские спасатели работали на 12 пожарах. Из них три инцидента произошли в жилом секторе. Столько же происшествий на воде. Плюс 11 раз выезжали на участки ДТП. При этом ограничений движения на федеральных трассах не зафиксировали.
«За истекшие сутки на территории области нарушение условий жизнеобеспечения населения не выявили», — уточнили в региональном ведомстве.
На днях в Тольятти 17-летняя девушка пострадала в ДТП с байком и иномаркой. Ее госпитализировали.
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