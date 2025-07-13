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14-летний подросток утонул в реке близ Актобе

Для поиска тела задействовали водолазов и дрон.

Источник: Аргументы и факты

В Илеке под Актобе утонул 14-летний подросток, тело обнаружили спустя несколько часов поисков, передает BAQ.KZ.

По данным издания «Диапазон», трагедия произошла 11 июля в селе Курайли, недалеко от Актобе.

Поисковые работы начались в 17:01. На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Актюбинской области, задействовав дрон и водолазов.

Тело мальчика 2011 года рождения было обнаружено около 21:30. Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, подросток купался в необорудованном месте и при неустановленных обстоятельствах.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Призываем жителей соблюдать меры безопасности на водоемах и не купаться в несанкционированных местах», — сообщили в ДЧС.