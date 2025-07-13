Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой снова возросло

Подвесное дорожное сооружение через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово рухнуло в субботу, 12 июля. В это время по мосту проходил крестный ход. 12 июля сообщалось, что медицинская помощь потребовалась одному ребенку и семи взрослым. Всего в момент обрушения на мосту находилось 25 человек.