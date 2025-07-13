Семейная ссора привела полицию к наркоплантации в Симферопольском районе

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о криках о помощи из частного домовладения. В ходе осмотра территории выяснилось, что 42-летний хозяин дома в течение двух месяцев выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Подозреваемый заявил, что культивировал растения исключительно для личного потребления, без цели сбыта.
По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.