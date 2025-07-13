Семейная ссора привела полицию к наркоплантации в Симферопольском районе

В дежурную часть полиции поступило сообщение о криках о помощи из частного домовладения. В ходе осмотра территории выяснилось, что 42-летний хозяин дома в течение двух месяцев выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Подозреваемый заявил, что культивировал растения исключительно для личного потребления, без цели сбыта.