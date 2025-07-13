Казахстанка взяла кредит, потратила деньги и заявила о мошенничестве

В полиции напомнили, что ложные заявления о преступлениях влекут за собой уголовную ответственность. Также в департаменте призвали казахстанцев, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, не искать помощи в полиции, а обращаться за консультацией в банки или к специалистам по вопросам реструктуризации задолженности или рефинансирования.