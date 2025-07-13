Казахстанка взяла кредит, потратила деньги и заявила о мошенничестве

Как сообщили в департаменте полиции региона, в январе этого года 41-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции с заявлением о якобы незаконно оформленных на ее имя кредитах и микрозаймах.
По словам женщины, она узнала об этом из звонков сотрудников банков и микрофинансовых организаций. Она утверждала, что никаких кредитов не оформляла и подозревает в этом неизвестных мошенников.
«В ходе следствия выяснилось, что все займы были оформлены ею лично. Часть кредитных средств женщина потратила на погашение прежней задолженности, оставшуюся — на личные нужды. В итоге установили, что состава преступления нет. Зато действия заявительницы попали под статью 419 Уголовного кодекса Казахстана — заведомо ложный донос о преступлении. Позже уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в полиции.
В полиции напомнили, что ложные заявления о преступлениях влекут за собой уголовную ответственность. Также в департаменте призвали казахстанцев, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, не искать помощи в полиции, а обращаться за консультацией в банки или к специалистам по вопросам реструктуризации задолженности или рефинансирования.
Ранее «Курсив» писал, что Минцифры хочет создать фонд по борьбе с кибербуллингом и онлайн-мошенничеством, который будет работать за счет взносов операторов связи.