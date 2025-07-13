Стала известна возможная причина опрокидывания плавучего дома на Волге в Самаре

Инцидент произошел в субботу днем в Красноглинском районе областного центра. Сейчас им занимается Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, в Волге перевернулся плавучий дом с четырьмя людьми. Троих спасли сразу. Позже председатель регионального правительства Михаил Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о гибели девушки.
«По предварительным данным, 12 июля в акватории реки в районе острова Зелененький вблизи Самары из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна. Обстоятельства устанавливаются», — добавили в транспортной прокуратуре.
А 10 июля в столице губернии утонули два человека.
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