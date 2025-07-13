Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна возможная причина опрокидывания плавучего дома на Волге в Самаре

Инцидент произошел в субботу днем в Красноглинском районе областного центра. Сейчас им занимается Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в субботу днем в Красноглинском районе областного центра. Сейчас им занимается Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в Волге перевернулся плавучий дом с четырьмя людьми. Троих спасли сразу. Позже председатель регионального правительства Михаил Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о гибели девушки.

«По предварительным данным, 12 июля в акватории реки в районе острова Зелененький вблизи Самары из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна. Обстоятельства устанавливаются», — добавили в транспортной прокуратуре.

А 10 июля в столице губернии утонули два человека.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.