В Пермском крае смертельное ДТП унесло жизнь водителя иномарки

В Кудымкарском округе Пермского края глубокой ночью 13 июля произошло смертельное ДТП. В дорожном происшествии погиб водитель легкового автомобиля, пассажир получила серьезные травмы. Подробности сообщила краевая Госавтоинспекция.
Автомобиль «Тойота Королла» под управлением мужчины 1994 года рождения около 01:25 двигался по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к Кудымкару» со стороны села Карагай в направлении Кудымкара.
По предварительной информации, на 71 км автодороги водитель не справился с управлением, допустил наезд на пластиковое дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, пассажира, женщину 1989 года рождения, с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.