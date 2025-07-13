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В Пермском крае смертельное ДТП унесло жизнь водителя иномарки

Пассажир легкового автомобиля получила серьезные травмы.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кудымкарском округе Пермского края глубокой ночью 13 июля произошло смертельное ДТП. В дорожном происшествии погиб водитель легкового автомобиля, пассажир получила серьезные травмы. Подробности сообщила краевая Госавтоинспекция.

Автомобиль «Тойота Королла» под управлением мужчины 1994 года рождения около 01:25 двигался по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к Кудымкару» со стороны села Карагай в направлении Кудымкара.

По предварительной информации, на 71 км автодороги водитель не справился с управлением, допустил наезд на пластиковое дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, пассажира, женщину 1989 года рождения, с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.