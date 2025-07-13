На Воронежском водохранилище столкнулись гидроцикл и речной трамвай

Об этом в воскресенье сообщили представители Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Водитель гидроцикла получил травмы и был госпитализирован, тогда как пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.
По факту происшествия проводится проверка по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства столкновения, чтобы определить, кто именно нарушил правила движения по воде.