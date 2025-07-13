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На Воронежском водохранилище столкнулись гидроцикл и речной трамвай

Вечером 12 июля на Воронежском водохранилище столкновение между гидроциклом и речным трамваем с пассажирами на борту.

Источник: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Об этом в воскресенье сообщили представители Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Водитель гидроцикла получил травмы и был госпитализирован, тогда как пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства столкновения, чтобы определить, кто именно нарушил правила движения по воде.