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18-летний парень утонул в Самарской области утром 13 июля

Происшествие случилось в Похвистневском районе губернии. Погибший купался в необорудованном для этого месте, рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.

Происшествие случилось в Похвистневском районе губернии. Погибший купался в необорудованном для этого месте, рассказали в региональной Поисково-спасательной службе (ПСС).

18-летний парень утонул в селе Мочалеевка в реке Большой Кинель. Всему виной вязкий грунт на дне и сильное течение. Сотрудники ведомства прибыли на место инцидента в 11:00.

На поиски тела ушло около 2 часов. Нашли в яме на глубине 6 метров. В целом работы закончили в 14:15. Задействовали троих специалистов, уточнили в ПСС.

А недавно стала известна возможная причина опрокидывания плавучего дома на Волге в Самаре.

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