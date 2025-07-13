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Бастрыкин заинтересовался историей 2-летнего ребенка, которому на Дону не выдают нужные лекарства

Ростовская область, 13 июля 2025. DON24.RU. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

Жительница станицы Кагальницкой Ростовской области обратилась к главе Следкома по вопросу нарушения прав ее двухлетнего сына, являющегося инвалидом. Ребенку необходим жизненно важный медикамент, который не выдается из-за того, что его закупка своевременно не была проведена. Семье было предложено использовать аналог, но мать малыша с этим не согласна.

Ранее она обращалась в суд, но, несмотря на вынесение госорганом решения в пользу ребенка, до настоящего времени лекарством он не обеспечен. В региональном Следкоме уже начата процессуальная проверка по данному обращению.