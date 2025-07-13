Бастрыкин заинтересовался историей 2-летнего ребенка, которому на Дону не выдают нужные лекарства

Жительница станицы Кагальницкой Ростовской области обратилась к главе Следкома по вопросу нарушения прав ее двухлетнего сына, являющегося инвалидом. Ребенку необходим жизненно важный медикамент, который не выдается из-за того, что его закупка своевременно не была проведена. Семье было предложено использовать аналог, но мать малыша с этим не согласна.