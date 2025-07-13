За сутки спасатели Ростовской области потушили 31 возгорание

В Ростовской области спасатели потушили 31 пожар за сутки, 12 июля. Статистику происшествий опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В частности, за указанный период ликвидировали 18 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности. Во время одного из техногенных пожаров спасли человека. Также ликвидировали последствия одного ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 416 человек и 104 единицы техники.
Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Нужно быть осторожными с огнем.
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