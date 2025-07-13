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Молодой тольяттинец поругался с 20-летним знакомым и избил его около магазина

Парни подрались в Автозаводском районе города. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

Парни подрались в Автозаводском районе города. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке.

Полицейские узнали обо всем от сотрудников медучреждения. К ним попал 20-летний горожанин с травмой внутренних органов. Объяснил: до этого встретил знакомых около магазина. С одним из собеседников поругался и подрался.

Правоохранители осмотрели место конфликта, поговорили с работниками торговой точки и взглянули на записи с камер наблюдения. Далее поймали 22-летнего оппонента пострадавшего. Тот сказал, что его спровоцировали.

Сейчас тольяттинец проходит по уголовному делу по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Находится под подпиской о невыезде.

Ранее самарцу дали 2,5 года колонии за избиение после ссоры у магазина.

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