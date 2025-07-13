Женщина на черной Niva Travel перевернулась в Самарской области днем 13 июля

ДТП произошло в воскресенье в Сызранском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка.
41-летняя женщина на черной Niva Travel следовала по дороге «Урал» — Старая Рачейка — Смолькино. На 17-м километре проезжей части она потеряла управление, вылетела в кювет и перевернулась.
За медпомощью владелец отечественной машины не обращалась, объяснили правоохранители.
А 12 июля в Самарской области подросток на мотоцикле влетел в «Ларгус» и попал в больницу.
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