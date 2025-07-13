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Полиция задержала самарчанку на заправке с 105 граммами мефедрона

Это случилось в Красноглинском районе города.

Это случилось в Красноглинском районе города. 33-летняя женщина попросила знакомого покатать ее, далее ненадолго ушла в лес и позже торопилась домой.

Самарчанку поймали на АЗС. В присутствии понятых нашли и забрали сверток с примерно 105 граммами мефедрона. На злоумышленницу завели уголовное дело по факту хранения наркотика в крупном размере.

Правоохранители выясняют канал поставки запрещенного вещества и устанавливают личности причастных к сбыту.

Недавно рассказывали, что тольяттинские полицейские задержали мужчину с 5 граммами мефедрона.

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