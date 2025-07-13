76-летний рыбак утонул в реке в Пермском крае

Рыбак в возрасте 76 лет утонул в реке Юг, сообщает следственный комитет Пермского края.
Трагедия произошла 11 июля в посёлке Юго-Камский. Во время рыбалки пенсионер выпал из лодки, в результате чего утонул. Его тело было извлечено со дна реки 13 июля.
Сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.
Напомним, 12 июля в пруду утонула 19-летняя девушка.