В Атырау около 15 человек отравились хлором в бассейне

По информации Региональной службы коммуникаций, трое пострадавших были госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей.
«Проведены противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются. Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению акима области пострадавшие находятся под контролем управления здравоохранения. Также поручено провести проверку всех бассейнов и аквапарков региона.