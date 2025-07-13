Контрразведка, граница и наркобизнес: глава КНБ раскрыл, как Казахстан отражает скрытые угрозы

Разведывательные операции, направленные на подрыв стабильности Казахстана, перехватываются до того, как успевают нанести урон, передает BAQ.KZ. Об этом рассказал председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в интервью агентству Kazinform. По словам главы КНБ, несмотря на то, что большинство результатов работы внешней и контрразведки остаются вне публичного поля, именно они лежат в основе устойчивости государства.