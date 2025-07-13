В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Более 25 сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, причиной стало отравление хлором, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
«Сотрудники комплекса “Баден-Баден” в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали», — говорится в сообщении.
Как уточнили в минздраве, состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному.
По данным властей, из гостей комплекса за медицинской помощью никто не обращался. Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование.