Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее говорил, что массовое отравление стало следствием халатности и безответственности. По его словам, не было должной очистки и хлорирования воды, которую пили люди, а об аварии на водопроводе не было своевременно доложено в Роспотребнадзор. Глава региона подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.