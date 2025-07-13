В Мартыновском районе Ростовской области загорелся лес на площади в 30 га

13 июля на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области вспыхнул пожар. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба минприроды региона.
— На 16:30 площадь пожара составляет 30 га, — информируют в министерстве.
На месте происшествия работают 110 человек, используется 59 единиц техники. Задействованы силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, добровольцы.
Напомним, ранее в Каменском районе Ростовской области ликвидировали пожар на площади в 433 га.
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