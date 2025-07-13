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Мужчина погиб в ДТП в Павлодаре

Павлодар. 13 июня. КазТАГ — Мужчина погиб в ДТП в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: AP 2024

«Три бригады скорой были задействованы в ДТП в Павлодаре на перекрестке улиц Назарбаева — Ломова. На месте медики констатировали смерть мужчины 1985 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили на Павлодарской области станции скорой медицинской помощи в воскресенье.

С места аварии в детскую областную больницу доставили девятилетнюю девочку, а в городскую больницу № 1 — женщину 1994 года рождения. Еще двое пострадавших — женщина 1960 года рождения и трехлетняя девочка — в госпитализации не нуждались.

В соцсетях сообщается, что автомобиль был угнан.