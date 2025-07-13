Мужчина погиб в ДТП в Павлодаре

«Три бригады скорой были задействованы в ДТП в Павлодаре на перекрестке улиц Назарбаева — Ломова. На месте медики констатировали смерть мужчины 1985 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили на Павлодарской области станции скорой медицинской помощи в воскресенье.