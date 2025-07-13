139 человек привлекли к тушению 30 га леса в Ростовской области

На месте лесного пожара в Мартыновском районе Ростовской области от РСЧС задействовали 139 человек и 61 единицу техники, в том числе от МЧС — 51 человека и 16 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба регионального экстренного ведомства.