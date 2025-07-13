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139 человек привлекли к тушению 30 га леса в Ростовской области

Лесной пожар в Ростовской области прокомментировали в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

На месте лесного пожара в Мартыновском районе Ростовской области от РСЧС задействовали 139 человек и 61 единицу техники, в том числе от МЧС — 51 человека и 16 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба регионального экстренного ведомства.

— По состоянию на 17 часов, огнем охвачено 30 га (низовой — 17 га, верховой — 13 га), — говорится в информации ГУ МЧС России по Ростовской области.

Известно, что горение происходит на землях Волгодонского ГАУ РО «Лес», Мартыновского участкового лесничества, кварталы 5−6.

Напомним, ранее о пожаре также сообщили в пресс-службе минприроды Дона. В министерстве указали ту же площадь пожара и отметили, что остановить огонь пытаются силы лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета и добровольцы.

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