Названа причина падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке

«Хороший пассировщик — на вес золота. (…) На видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — пояснил Запашный. Он также отметил профессионализм дежурного врача, который быстро оказал помощь 18-летнему акробату, и пожелал юноше скорейшего выздоровления.