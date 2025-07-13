Пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Советском районе Самары

Авария с легковушками произошла в столице 63-го региона в воскресенье, рассказали в областном ГУ МВД.
Правоохранители уточнили: в Советском районе Самары на Заводском шоссе, 1д столкнулись Hyundai Solaris и Kia. Пострадали пять человек. Каждому оказывают необходимую медпомощь, добавили в областном главке.
«Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.
В этот же день в Сызранском районе губернии 41-летняя женщина на черной Niva Travel вылетела с проезжей части и перевернулась.
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UPD: по предварительным данным, владелец Hyundai выбрался на «встречку».