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Самолет взорвался при взлете на юго-востоке в Англии

В аэропорту Саутенд (графство Эссекс, юго-восток Англии) взорвался легкого многоцелевой самолет Beechcraft King Air B200 при попытке взлета. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Independent со ссылкой на полицию Эссекса.

На юго-востоке Англии разбился самолет.

В аэропорту Саутенд (графство Эссекс, юго-восток Англии) взорвался легкого многоцелевой самолет Beechcraft King Air B200 при попытке взлета. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Independent со ссылкой на полицию Эссекса.

«Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов», — передал The Independent сообщение полиции Эссекса. Как отметили в правоохранительных органах, воздушное судно было длинной в 12 метров.

Граждан попросили воздержаться от посещения района ЧП. Сколько человек находилось на борту — неизвестно.