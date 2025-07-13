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Пассажирский самолёт упал и загорелся сразу после взлёта в Британии

В аэропорту Саутэнд (Эссекс, Великобритания) потерпел крушение самолёт Beech B200 Super King Air, направлявшийся в Нидерланды. Авария произошла практически сразу после взлёта, сообщает Daily Mail.

Источник: Life.ru

Кадры с места ЧП. Видео © X / dd_geopolitics.

Количество людей, находившихся в самолёте, пока не установлено. На месте крушения работают бригады скорой помощи и пожарные. По данным Flightradar, рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, но вылет был задержан на 10 минут.

Известно, что вместимость самолёта Beechcraft King Air B200 составляет 7−9 пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее индийское бюро расследования авиационных происшествий выпустило предварительный отчёт о крушении самолёта Air India, произошедшего 12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада. В документе говорится, что ЧП произошло после отключения подачи топлива.