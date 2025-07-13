Десятилетний ребенок погиб в Донецке в результате урагана

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших из-за урагана, включая одного ребенка. По его словам, в городе зафиксированы массовые падения деревьев и веток, повреждены кровли зданий. В настоящее время городской штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к ликвидации последствий стихии.