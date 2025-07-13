В Москве семейная пара пенсионеров отдала аферистам свыше 17 млн рублей

По данным ведомства, злоумышленники позвонили 75-летнему мужчине и заявили, что необходимо произвести замену и поверку электросчетчика. В ходе разговора мужчина сообщил аферистам код из СМС. Далее, как обычно в таких случаях, ему сообщили о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» и списании средств. В панике пенсионер поделился номером телефона с женой, и она начала общение с «сотрудниками правоохранительных органов».