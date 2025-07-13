В Москве семейная пара пенсионеров отдала аферистам свыше 17 млн рублей

В Москве семейная пара пенсионеров стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников энергоснабжающей компании. За 20 дней аферисты похитили у пожилых людей более 17 миллионов рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, злоумышленники позвонили 75-летнему мужчине и заявили, что необходимо произвести замену и поверку электросчетчика. В ходе разговора мужчина сообщил аферистам код из СМС. Далее, как обычно в таких случаях, ему сообщили о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» и списании средств. В панике пенсионер поделился номером телефона с женой, и она начала общение с «сотрудниками правоохранительных органов».
Напугав пожилых людей угрозами перевода их денег за границу, мошенники уверяли, что можно спасти средства и доказать свою невиновность, только если снять все сбережения и передать их курьерам для размещения на так называемые «безопасные счета», после чего деньги обещали вернуть обратно.
«Выполняя указания звонивших, в течение 20 дней пенсионеры снимали со своих счетов сбережения и передавали их приехавшим курьерам. Женщина передала более 6,4 млн рублей, а её супруг — свыше 11 млн, в том числе деньги от проданного якобы в рамках “оперативного мероприятия” автомобиля “Ниссан”. Совокупный ущерб превысил 17 млн рублей. Поняв, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в правоохранительные органы», — сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Прокуратура Гагаринского межрайонного района занимается установлением лиц, причастных к преступлению.
Ранее в МВД рассказали, что аферисты похищают деньги через поддельные сайты оплаты платных дорог.