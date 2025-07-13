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На трассе под Ростовом крупные пожары на полях

Пожары вспыхнули вдоль автомобильной трассы между Шахтами и Ростовом-на-Дону днем, охватив поля по обе стороны дороги. На отдельных отрезках магистрали из-за густого дыма наблюдается нулевая видимость, что затрудняет движение транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

Под Ростовом замечены полевые пожары.

Пожары вспыхнули вдоль автомобильной трассы между Шахтами и Ростовом-на-Дону днем, охватив поля по обе стороны дороги. На отдельных отрезках магистрали из-за густого дыма наблюдается нулевая видимость, что затрудняет движение транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

«Армагеддон в Ростовской области: сильно горят поля между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На некоторых участках трассы нулевая видимость», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе возле ТЦ «Меркурий», площадь возгорания достигла 9100 квадратных метров, а к тушению были привлечены более 130 пожарных. Быстрое распространение огня связывали с высокой пожарной нагрузкой внутри складов. Таким образом, серия пожаров в регионе продолжается, что осложняет ситуацию с безопасностью и движением транспорта.