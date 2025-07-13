На трассе под Ростовом крупные пожары на полях

Ранее в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе возле ТЦ «Меркурий», площадь возгорания достигла 9100 квадратных метров, а к тушению были привлечены более 130 пожарных. Быстрое распространение огня связывали с высокой пожарной нагрузкой внутри складов. Таким образом, серия пожаров в регионе продолжается, что осложняет ситуацию с безопасностью и движением транспорта.