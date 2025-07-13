Трамп готовит сюрприз для России, дроны парализуют фронт: главное об СВО на 13 июля

Линия фронта заморожена из-за массового применения беспилотников.
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность, а российские войска добиваются успехов в Харьковской области. На фоне этого происходит резкая смена курса президента США Дональда Трампа, касающегося конфликта на Украине. Эти и другие главные события СВО за 13 июля — в материале URA.RU.
Ракетная опасность на Кубани.
В Краснодарском крае 13 июля 2025 года была объявлена ракетная опасность. По данным МЧС России, угроза падения ракет затронула всю территорию региона, включая Черноморское побережье. Жителей призвали укрыться в подвалах или защищенных помещениях и держаться подальше от окон. «Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении, опубликованном telegram-каналом «93.ru» со ссылкой на МЧС.
12 июля в Краснодарском крае загорелись поля после падения обломков БПЛАФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Оповещение о ракетной опасности поступило в 02:00 по московскому времени, а позже в тот же день, в 16:06, в регионе также объявили авиационную и беспилотную угрозу. К 02:00 МЧС сообщило об отмене ракетной опасности, что указывает на временный характер предупреждения. Эти меры связаны с усилением атак украинских беспилотников и ракет на приграничные регионы России, включая Краснодарский край.
Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНРФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Успехи российских войск: угроза окружения Купянска.
На фронте в Харьковской области российские войска группировки «Запад» продвигаются к Купянску, создавая угрозу окружения города. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ВСУ начали сворачивать командно-наблюдательные пункты в Купянске, перемещая их в район лесополосы и учебного аэродрома. «Группировка ВСУ в Харьковской области может быть рассечена на части и уничтожена», — заявил Алехин.
Эти успехи связаны с тактическим преимуществом российских сил, использующих массированные атаки дронов и артиллерии. По данным Минобороны РФ, российские войска также освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, где находится одно из крупнейших в Европе месторождений лития, что усиливает стратегическое значение региона.
Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 1220 военнослужащихФото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle.
Дроны меняют войну: заморозка линии фронта.
Массовое применение беспилотников стало ключевым фактором, изменившим динамику боевых действий. The Wall Street Journal сообщила, что линия фронта на Украине «замирает» из-за активного использования FPV-дронов обеими сторонами.
Сотни дронов патрулируют небо, выполняя задачи от доставки боеприпасов до точечных ударов по технике и живой силе. Их низкая стоимость и высокая скорость делают перехват сложным, а системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становятся основным средством противодействия.
Трамп меняет курс: помощь Киеву и угрозы России.
Президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» по России, запланированное на 14 июля, вызвав тревогу в Киеве и интерес в Москве. По данным CBS News, Трамп рассматривает выделение Украине до 3,85 миллиарда долларов из фондов, оставшихся от администрации Байдена, и возможную конфискацию 5 миллиардов долларов замороженных российских активов для поддержки Киева. Это первый подобный шаг с начала его второго срока, что контрастирует с его прежними заявлениями о желании завершить конфликт за 24 часа.
Трамп анонсировал «сюрприз» для РоссииФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Источники BILD в украинском правительстве надеются, что Трамп поддержит Киев. Однако немецкое издание отмечает, что планы Трампа остаются неясными, особенно в отношении новых санкций против России. Соратники президента считают его действия частью переговорной стратегии, направленной на давление на обе стороны конфликта.
Атаки на инфраструктуру: Сумы под ударом.
В Сумах (Украина) 13 июля был поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному обесточиванию города. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь сообщил, что службы работают над ликвидацией последствий, но не уточнил, какой объект пострадал.
Одновременно ВСУ атаковали населенный пункт Тарасовка в Запорожской области, используя дроны и кассетные боеприпасы. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о пострадавших мирных жителях и сохраняющейся угрозе повторных ударов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали четыре региона РФ ночью: где ПВО сбила дроны — показываем на карте.
Дипломатический контекст: переговоры России и Китая.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД КНР Ван И в Пекине, обсудив урегулирование украинского кризиса, ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Стороны подтвердили взаимную поддержку в вопросах суверенитета и готовность к сотрудничеству в рамках ШОС.