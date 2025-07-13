Трамп готовит сюрприз для России, дроны парализуют фронт: главное об СВО на 13 июля

Оповещение о ракетной опасности поступило в 02:00 по московскому времени, а позже в тот же день, в 16:06, в регионе также объявили авиационную и беспилотную угрозу. К 02:00 МЧС сообщило об отмене ракетной опасности, что указывает на временный характер предупреждения. Эти меры связаны с усилением атак украинских беспилотников и ракет на приграничные регионы России, включая Краснодарский край.