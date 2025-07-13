При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали двое бойцов «Орлана»

В результате атаки беспилотника на группу военнослужащих подразделения «Орлан» в селе Чайки двое бойцов получили травмы. Один из них, с множественными осколочными ранениями конечностей, находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в городскую больницу № 2. Второй пострадавший, также в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, был доставлен в Октябрьскую районную больницу, откуда его планируют перевести в областную клиническую больницу после стабилизации.
Производственный объект в посёлке Октябрьский стал ещё одной мишенью для FPV-дрона, который пробил кровлю складского помещения. В селе Байцуры Борисовского района падение беспилотника вызвало возгорания на крыше частного дома. Гладков сообщил, что огонь удалось быстро потушить.
Город Шебекино также подвергся атакам — там БПЛА повредил кабину и цистерну грузового автомобиля. На стоянке предприятия произошёл взрыв второго FPV-дрона, что привело к разрушению остекления склада и повреждению припаркованной в непосредственной близости машины. В селе Купино Шебекинского округа грузовик был изрешечён осколками после детонации беспилотника. В селе Новая Таволжанка снаряд повредил окна частного домовладения.
Ранее стало известно, что жилой дом в Белгородской области подвергся удару с украинской стороны. Вследствие атаки пострадала супружеская пара. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, а её муж — баротравму и ушиб руки. Раненых доставили в городскую больницу.