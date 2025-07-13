В лондонском аэропорту разбился самолет

В лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет, сообщает полиция британского графства Эссекс.
Серьезное происшествие в воздушной гавани случилось незадолго до 16 часов по местному времени. Это «столкновение с участием одного 12-метрового самолета», уточняют правоохранители в соцсетях.
Полиция работает на месте с экстренными службами. Принято решение в качестве меры предосторожности эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.
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