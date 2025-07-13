Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лондонском аэропорту разбился самолет

В лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет, сообщает полиция британского графства Эссекс.

В лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет, сообщает полиция британского графства Эссекс.

Серьезное происшествие в воздушной гавани случилось незадолго до 16 часов по местному времени. Это «столкновение с участием одного 12-метрового самолета», уточняют правоохранители в соцсетях.

Полиция работает на месте с экстренными службами. Принято решение в качестве меры предосторожности эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.

Читайте также: Пожары охватили поля с пшеницей в российском регионе.