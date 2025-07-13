На Урале 26 человек отравились хлором в термальном комплексе

В ведомстве отметили, что медики осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали. Состояние пациентов специалисты оценивают как близкое к удовлетворительному. При этом никому из гостей помощь врачей не понадобилась. Расследование по данному факту проводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области.