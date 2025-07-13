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На Урале 26 человек отравились хлором в термальном комплексе

В Екатеринбурге за медицинской помощью обратились 26 сотрудников термального комплекса «Баден-Баден». Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, причиной могло стать отравление хлором.

Источник: Life.ru

«Сотрудники комплекса “Баден-Баден” в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медики осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали. Состояние пациентов специалисты оценивают как близкое к удовлетворительному. При этом никому из гостей помощь врачей не понадобилась. Расследование по данному факту проводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Дагестане недавно произошло массовое отравление жителей. Исследования показали, что причиной стала питьевая вода, не отвечающая санитарным стандартам. При этом число пострадавших от кишечной инфекции приближается к 400. Люди жаловались на рвоту, температуру и диарею.