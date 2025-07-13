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Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал новые удары по России.

Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.