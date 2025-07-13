Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.