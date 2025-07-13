Путин сделал предсказание о будущем России

Путин рассказал, какое будущее ждет Россию.
Москва неоднократно предпринимала попытки наладить диалог с западными странами, чтобы не допустить нынешнего состояния отношений. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью.
«Просто имея в виду такую глобальную мощь самих Соединенных Штатов — они помалкивали и держали язык за зубами. Но, повторяю: я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул президент в интервью каналу «Россия».
Путин также рассказал, что, готовясь к выступлению на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, он принял решение переписать подготовленный коллегами текст своего выступления. Президент счел важным сформулировать позицию России самостоятельно и прямо обозначить озабоченность состоянием международных отношений. По его словам, только так можно было привлечь внимание к проблемам в диалоге между государствами и обозначить принципы внешней политики страны.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что после распада СССР российское руководство ожидало более тесного сотрудничества с Западом, однако западные страны игнорировали. Для стратегические интересы Москвы и неоднократно отвергали предложения по вопросам безопасности. По мнению президента, в основе противоречий лежат не идеологические разногласия, а геополитические интересы, что проявилось в расширении НАТО и ухудшении отношений между Россией и Западом.