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Во время урагана погиб десятилетний мальчик

В Кировском районе Донецка, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате урагана погиб 10-летний ребенок.

В Кировском районе Донецка, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате урагана погиб 10-летний ребенок.

Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медпомощи.

Точная причина смерти, как отмечается, будет известна после проведения судмедэкспертизы.

В Донецке в воскресенье примерно в 17 часов начался ураган с осадками. В результате было нарушено электроснабжение ряда районов. Также были повреждены автомобили, а из-за упавших деревьев перекрыто движение ряда городских транспортных маршрутов.