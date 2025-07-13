Пушилин раскрыл, что даст ВС России освобождение Зеленой Долины

Ранее российские войска взяли под контроль ряд стратегически важных населенных пунктов в ДНР, включая село Запорожье, что позволило усилить давление на оборону ВСУ. В ответ украинская армия перебрасывала резервы в район Шевченко, Ялты и Красной Звезды, чтобы укрепить свои позиции и не допустить дальнейшего продвижения российских сил.