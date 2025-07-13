Бойцы ВС РФ прервут снабжение ВСУ в ДНР.
После освобождения Зеленой Долины в Донецкой народной республике (ДНР) у российских войск появилось больше возможностей для нарушения логистических цепочек ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения Зеленой Долины для наших войск открылись дополнительные варианты перерезать логистику противника», — сообщил Пушилин РИА Новости. Он отметил, что контроль над этим населенным пунктом позволяет российской армии создавать угрозу снабжению ВСУ на этом участке фронта.
Ранее российские войска взяли под контроль ряд стратегически важных населенных пунктов в ДНР, включая село Запорожье, что позволило усилить давление на оборону ВСУ. В ответ украинская армия перебрасывала резервы в район Шевченко, Ялты и Красной Звезды, чтобы укрепить свои позиции и не допустить дальнейшего продвижения российских сил.