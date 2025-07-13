Молдавские военные ВСУ погибли в Херсонской области

Как минимум четыре военнослужащих из Молдовы погибли, двое получили ранения в результате удара РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области у населенного пункта Давыдов Брод в конце июня 2025 года. Бойцы проходили там обучение по договоренности, достигнутой между Киевом и Кишиневом. Об этом сообщается в местных каналах.