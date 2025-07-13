Десятилетний ребенок погиб во время урагана в Донецке

Ураган с осадками начался в Донецке около 17:00 по мск в воскресенье, 13 июля. Из-за непогоды в районах города также было повреждено электроснабжение. Пострадали от урагана и гражданские автомобили — в Донецке сообщили о перекрытии движения некоторых транспортных маршрутов в связи с деревьями, упавшими из-за погодных условий.