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Десятилетний ребенок погиб во время урагана в Донецке

В Донецке несовершеннолетний погиб во время урагана, скончавшись до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке в результате прошедшего в городе урагана погиб десятилетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики.

«Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как отметил источник, точная причина гибели несовершеннолетнего станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ураган с осадками начался в Донецке около 17:00 по мск в воскресенье, 13 июля. Из-за непогоды в районах города также было повреждено электроснабжение. Пострадали от урагана и гражданские автомобили — в Донецке сообщили о перекрытии движения некоторых транспортных маршрутов в связи с деревьями, упавшими из-за погодных условий.

Ранее KP.RU сообщал, что в Омске во время сильного урагана на местную жительницу обрушилась балконная плита.