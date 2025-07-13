Пушилин рассказал, где ВСУ понесли серьезные потери

Бои за Часов Яр и прилегающие населенные пункты продолжаются уже несколько месяцев. Ранее Денис Пушилин сообщал о продвижении российских войск как в самом городе, так и в районе Ступочек, а также о взятии под контроль сел Перебудова и Запорожье и начале боев за Удачное. За последние недели российские подразделения усилили наступление на этих направлениях.