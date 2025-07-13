Пушилин рассказал, где ВСУ понесли серьезные потери

ВСУ несут серьезные потери в ДНР.
Украинские войска несут значительные потери в ходе продолжающихся городских боев в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, на южном фланге города сейчас идут наиболее ожесточенные столкновения, однако российские подразделения продолжают продвигаться вперед.
«Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — отметил глава ДНР в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале..
Бои за Часов Яр и прилегающие населенные пункты продолжаются уже несколько месяцев. Ранее Денис Пушилин сообщал о продвижении российских войск как в самом городе, так и в районе Ступочек, а также о взятии под контроль сел Перебудова и Запорожье и начале боев за Удачное. За последние недели российские подразделения усилили наступление на этих направлениях.