Российские звезды НХЛ накидали 15 шайб сборной КХЛ

В нынешнем сезоне российские хоккеисты продолжают демонстрировать высокие результаты как в НХЛ, так и в международных матчах: ранее Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов помогли «Флориде» второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли, а Василий Подколзин отметился первым очком в финале. Теперь Подколзин отличился хет-триком уже в благотворительном матче, где сборная российских игроков НХЛ вновь показала свое превосходство.