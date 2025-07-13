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Стали известны подробности о рухнувшем самолете в британском аэропорту

В Великобритании в аэропорту Саутэнд (графство Эссекс) потерпел крушение самолёт Beech B200 Super King Air.

В Великобритании в аэропорту Саутэнд (графство Эссекс) потерпел крушение самолёт Beech B200 Super King Air. Известно, что рейс выполнялся в Нидерланды. Авария, как сообщает Daily Mail, произошла практически сразу же после взлёта.

Количество пассажиров, находившихся в самолёте, на эту минуту не установлено. На месте крушения работают бригады медиков и пожарные.

Рейс в голландский Лелистад, по данным Flightradar, должен был вылететь в 15:45 по местному времени. Известно, что вылет был задержан на 10 минут.

Вместимость самолёта Beechcraft King Air B200 составляет от 7 до 9 пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших еще уточняется.