«Впервые за время своего правления, Дональд Трамп, словно “скупой рыцарь”, присматривается к возможности открыть свой “военный ларец” для киевского режима в его распоряжении “золотой запас” в 3,85 миллиарда долларов, оставленный “в наследство” администрацией Байдена. Более того, Трамп может “наложить лапу” на пять миллиардов долларов российских активов», — пишет argumenti.ru со ссылкой на материал CBS News. Там отмечают, что средства могут быть направлены на закупку вооружений для украинской армии.