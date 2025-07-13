На что Трамп потратит 5 миллиардов долларов российских активов

Трамп может использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву.
Глава США Дональд Трамп рассматривает возможность использования замороженных российских активов в США для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в администрации.
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«Впервые за время своего правления, Дональд Трамп, словно “скупой рыцарь”, присматривается к возможности открыть свой “военный ларец” для киевского режима в его распоряжении “золотой запас” в 3,85 миллиарда долларов, оставленный “в наследство” администрацией Байдена. Более того, Трамп может “наложить лапу” на пять миллиардов долларов российских активов», — пишет argumenti.ru со ссылкой на материал CBS News. Там отмечают, что средства могут быть направлены на закупку вооружений для украинской армии.
Сообщается, что Белый дом рассматривает схему, при которой вооружение передадут не напрямую, а через третьи страны — членов альянса. Это позволит США избежать открытого конфликта с Россией и формально сохранить нейтралитет, передав стратегическую инициативу партнерам по НАТО. При этом в случае одобрения такого шага Трамп, несмотря на прежние заявления о сокращении поддержки Украины, может усилить ее военный потенциал за счет российских средств.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал масштабную военную помощь Киеву и выступал за поиск компромисса между Россией и Украиной. Однако в последние недели риторика бывшего президента изменилась. Трамп заявил, что разочарован действиями РФ, и начал рассматривать новые санкции против РФ. Что стоит за сменой курса американского лидера, и как это может повлиять на украинский конфликт — в материале URA.RU.