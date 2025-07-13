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Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31

От отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге пострадал 31 человек.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге увеличилось до 31, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что 26 сотрудников комплекса «Баден-Баден» в уральской столице обратились за медпомощью из-за слезотечения, дезориентации, одышки и тошноты. По предварительной информации, причиной этих симптомов стало отравление хлором.

«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе “Баден-Баден”, увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек отпущены на амбулаторное лечение, добавили в минздраве.

По факту произошедшего региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Свою проверку на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ о нарушении требований охраны труда также организовали следователи.