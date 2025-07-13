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В аэропорту Британии потерпел крушение самолет Beechcraft Super King Air

Воздушное судно рухнуло сразу после взлета.

Источник: Аргументы и факты

Небольшой самолет потерпел крушение и разбился в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По его данным, инцидент произошел с самолетом Beechcraft King Air B200, который летел в Нидерланды. Он рухнул сразу после взлета.

В интернете опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно разглядеть клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.

Какое количество человек находилось на борту воздушного судна и сколько из них пострадали, пока не сообщается.

Ранее появились кадры падения самолета на частный дом в Казани. По информации оперативных служб, инцидент произошел во время учебного полета.