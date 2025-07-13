Баскетболистка Варвара Псарева упала в обморок в театре «Современник»

Мастер спорта России международного класса, баскетболистка Варвара Псарева потеряла создание, когда находилась в московском театре «Современник», пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сообщается, что спортсменке вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала ей помощь. Женщину не стали госпитализировать, рассказал источник.
Ранее сообщалось, что во время матча в Подмосковье скончался 26-летний футболист Артем Калмыков. Он потерял сознание на поле, до приезда скорой мужчину пытались реанимировать, но безуспешно.