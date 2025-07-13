СМИ: Мастер спорта Псарева упала в обморок в театре «Современник»

1 июля стало известно, что народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным журналистов, артист продолжительное время борется с раком. Информация о проблемах со здоровьем у Митты появилась 29 июня. В публикациях говорилось, что у 92-летнего режиссера «развилась пневмония» и ему стало плохо. При этом Митта отказался от госпитализации. 4 декабря 2024 года СМИ сообщили, что у артиста диагностировали сухой некроз и ему могут ампутировать стопу.