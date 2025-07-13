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СМИ: Мастер спорта Псарева упала в обморок в театре «Современник»

Российская баскетболистка и мастер спорта международного класса Варвара Псарева потеряла сознание в московском театре «Современник». Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Российская баскетболистка и мастер спорта международного класса Варвара Псарева потеряла сознание в московском театре «Современник». Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Профессиональной баскетболистке вызвали скорую. Медики оказали спортсменке помощь и оставили ее на месте, — передает Telegram-канал.

2 июля в СМИ появилась информация о том, что на египетском курорте Шарм-эш-Шейхе россиянка купила сыну напиток бабл-ти и после того, как он ему не понравился, решила допить напиток сама. После этого женщина потеряла сознание на руках у мужа.

1 июля стало известно, что народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным журналистов, артист продолжительное время борется с раком. Информация о проблемах со здоровьем у Митты появилась 29 июня. В публикациях говорилось, что у 92-летнего режиссера «развилась пневмония» и ему стало плохо. При этом Митта отказался от госпитализации. 4 декабря 2024 года СМИ сообщили, что у артиста диагностировали сухой некроз и ему могут ампутировать стопу.