СМИ: Мастер спорта Псарева упала в обморок в театре «Современник»

Российская баскетболистка и мастер спорта международного класса Варвара Псарева потеряла сознание в московском театре «Современник». Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Профессиональной баскетболистке вызвали скорую. Медики оказали спортсменке помощь и оставили ее на месте, — передает Telegram-канал.
2 июля в СМИ появилась информация о том, что на египетском курорте Шарм-эш-Шейхе россиянка купила сыну напиток бабл-ти и после того, как он ему не понравился, решила допить напиток сама. После этого женщина потеряла сознание на руках у мужа.
1 июля стало известно, что народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным журналистов, артист продолжительное время борется с раком. Информация о проблемах со здоровьем у Митты появилась 29 июня. В публикациях говорилось, что у 92-летнего режиссера «развилась пневмония» и ему стало плохо. При этом Митта отказался от госпитализации. 4 декабря 2024 года СМИ сообщили, что у артиста диагностировали сухой некроз и ему могут ампутировать стопу.