ВС РФ сдерживает ВСУ на белгородском направлении.
Российские военные продолжают сдерживать попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не позволяя украинской армии продвигаться в сторону Белгородской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«[На волчанском направлении] мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев. По его словам, ВСУ при отходе с позиций наносят удары по населенным пунктам, находящимся под контролем российской армии. Это приводит к жертвам среди мирных жителей.
Глава администрации пояснил, что только в 35 поселках Харьковской области с начала года пострадало не менее 40 человек. Он отметил, что украинские военные целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в районах, находящихся под российским контролем.