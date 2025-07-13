Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31

Число людей, отравившихся хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге, возросло до 31. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Источник: Life.ru

«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе “Баден-Баден”, увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.

Ранее сообщалось, что отравление хлором стало причиной обращения за медицинской помощью 26 сотрудников екатеринбургского комплекса «Баден-Баден». У них наблюдались слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.