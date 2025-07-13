Рухнувший во время крёстного хода под Вологдой мост решили собрать заново

«Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведём максимально оперативно. Срок завершения — 17 июля», — приводит слова Филимонова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что сейчас важно помочь пострадавшим. Также он поручил проверить состояние других подобных объектов в регионе.
Напомним, обрушение моста произошло 12 июля во время крёстного хода, когда на нём находились участники шествия. По информации властей, сразу после инцидента шесть человек были доставлены в центральную районную больницу. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, но, согласно обновлённым данным, их число увеличилось до 12.